Foto di Charlie Kirk a testa in giù, Meloni: “questi si professano antifascisti. Non ci intimidiscono”

Una foto di Charlie Kirk a testa in giù e la scritta “meno uno. A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio“. È la grafica macabra postata sui social dai movimenti studenteschi di sinistra di Osa e Cambiare Rotta in merito alla morte di Charlie Kirk, figura di spicco dei conservatori americani (destra), ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla gola in un vero e proprio omicidio di natura politica.

Il post social di Giorgia Meloni

“Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire“. Lo afferma il premier Giorgia Meloni sui social, commentando il post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta.

Sempre nel centrodestra, esprime il suo cordoglio il vicepremier leghista, Matteo Salvini, che ha portato dei fiori all’ambasciata americana: “oggi ho voluto lasciare un omaggio floreale all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma – scrive sui social -. Alla vice capo missione, Marta Costanzo Youth, ho rinnovato i sentimenti di amicizia verso il popolo americano ed espresso il mio cordoglio per l’omicidio di Charlie Kirk e le vittime dell’11 settembre 2001“.