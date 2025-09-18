Eolie, prosegue l’eradicazione delle capre inselvatichite: 132 esemplari trasferiti da Ginostra e 57 da Alicudi

Prosegue nelle Eolie l’operazione di eradicazione delle capre inselvatichite dall’isola di Alicudi e dal borgo di Ginostra, da parte dal Servizio per il Territorio di Messina (ex Azienda Foreste Demaniali) -Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, con l’ausilio degli operai forestali. Oggi, con la nave di linea, a bordo di un camion per il trasporto di animali vivi, hanno lasciato Ginostra, per essere destinati ad una azienda zootecnica, 132 capre catturate nelle ultime 24 ore. Così come i 57 esemplari, catturati ad Alicudi, gli erbivori verranno sottoposti ad accertamenti sanitari dall’Asp di Messina. Le operazioni, alle quali prendono parte, complessivamente, 30 operai forestali, proseguiranno nei prossimi giorni in entrambe le località.