Eolie, Aidaa: “fermare la cattura delle capre di Alicudi”

“La decisione di catturare alcuni esemplari delle capre di Alicudi e di cederle a un commerciante privato ci preoccupa ed indigna noi siamo qui dopo un anno a ripetere la stessa richiesta che le capre di Alicudi prima di essere catturate siano tutte dichiarate non macellabili e che sia chiara e certa la loro destinazione”. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito alla cattura delle prime caprette di Alicudi.

“Le capre non devono essere uccise ne diventare carne da tavola sosteniamo per questo come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente abbiamo scritto alla regione Sicilia chiedendo chiarimenti sulle modalità ed i costi di questa assurda operazione e ci riserviamo di produrre anche una relazione alla corte dei conti regionale”, conclude la nota.