Elezioni Regionali Valle d’Aosta, Union Valdotaine replica a Meloni: “serve leale collaborazione”

“Ringraziamo la Presidente del Consiglio che, nonostante i numerosi impegni, trova il tempo di registrare un video di 3 minuti per tirare la volata al suo leader di Fratelli d’Italia, Zucchi (già Lega e Forza Italia). Ringraziamo anche per i consigli rivoltici e, umilmente, ci permettiamo a nostra volta di suggerire qualche piccolo passaggio affinché la leale collaborazione istituzionale tra Stato e Regione possa essere un elemento concreto e non soltanto un principio teorico”. E’ quanto afferma Joel Farcoz, presidente dell’Union Valdotaine, replicando al messaggio elettorale di Giorgia Meloni, diffuso in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

“Governo nazionale sblocchi norme di attuazione e ristori”

Farcoz chiede alla premier di “portare avanti la nostra norma di attuazione sulle concessioni idroelettriche e di non impugnare le norme sul dissesto idrogeologico quando la Regione anticipa e risolve i problemi impegnando risorse prima ancora dei trasferimenti statali e di sbloccare i ristori tanto promessi e non ancora arrivati, relativi alle alluvioni di quest’anno”. “Chiediamo di incrementare il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, stemperando le tensioni con il governo francese, affinché il raddoppio del tunnel non resti solo un proclama, ma diventi qualcosa di concreto”, rimarca.

Secondo Joel Farcoz “tutte le Speciali attendono una modernizzazione degli Statuti di autonomia e Le Province di Trento e Bolzano sono battistrada e non devono essere le sole. L’autonomia impone responsabilità e si tratta di un processo che nasce dai territori. Noi riconosciamo la sussidiarietà, il federalismo, la suddivisione delle competenze secondo i principi costituzionali e la leale collaborazione istituzionale come elementi fondamentali dell’architettura statale, e speriamo che questi principi siano altrettanto riconosciuti”.