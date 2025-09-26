Elezioni Regionali, Meloni: “in Valle d’Aosta occasione di voltare pagina”

“Cari amici della Valle d’Aosta, la vostra terra è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto autonomista, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito col produrre instabilità e immobilismo. Questa volta però abbiamo l’occasione di voltare pagina”. E’ quanto ha affermato il premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video messaggio diffuso in vista delle elezioni regionali della Valle d’Aosta. “Per la prima volta il centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia, si presenta unito in una coalizione forte con una lista civica che arricchisce la nostra squadra. È una novità storica che ci consegna l’opportunità di offrire ai cittadini della Valle d’Aosta l’alternativa che aspettano da anni”, rimarca Meloni.

Meloni propone anche per la Valle d’Aosta una “riforma che introduca finalmente l’elezione diretta del Presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all’opposizione e il potere resta nelle mani dei cittadini”. Meloni ricorda che al Governo della regione alpina “in otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione e, capite bene, che è impossibile in queste condizioni programmare e dare risposte serie a cittadini e imprese”.