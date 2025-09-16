Elezioni Regionali, Tridico e Conte a Vibo Valentia: “la Calabria può rialzarsi”

Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra unito, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre racconta la giornata odierna: “con Giuseppe Conte siamo partiti dall’ospedale di Soriano Calabro, una struttura che un tempo rappresentava un punto di riferimento e che oggi è invece il simbolo delle scelte sbagliate di chi ha governato la Calabria e il Paese. Lì abbiamo toccato con mano cosa significa chiudere ospedali e lasciare intere comunità senza servizi essenziali. A Mileto, in piazza Italia, abbiamo incontrato tanti cittadini che ci hanno raccontato con forza i problemi quotidiani: sanità, lavoro, giovani costretti a partire. È da quelle voci che nasce la nostra proposta, concreta e radicata nei bisogni reali”.

“Abbiamo chiuso a Vibo Valentia, in piazza Municipio, davanti a una piazza piena. Lì abbiamo parlato di una Calabria che non deve più vivere di rassegnazione, ma che può rialzarsi e tornare a credere in se stessa. Il 5 e 6 ottobre questa energia può trasformarsi in scelta politica, in un segnale chiaro: la Calabria merita dignità, opportunità e futuro“, conclude Tridico.