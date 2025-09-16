Conte in Calabria: “l’ospedale di Soriano smantellato, sulla sanità incapacità del governo regionale”

Tour nel vibonese per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L’ex premier è in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico ed ha visitato l’ospedale di Soriano. “Ogni volta che vengo in Calabria, anche in questa occasione e nella precedente, i cittadini rivendicano prestazioni sanitarie che siano all’altezza di un paese del G7. Non possiamo essere membri fondatori dell’Unione Europea, non possiamo essere membri del G7 e poi offrire prestazioni sanitarie che qui, in particolare in Calabria, sono veramente da paese degli ultimi in classifica“, rimarca Conte.

“L’ospedale di Soriano aveva una tradizione sanitaria d’eccellenza, pensiamo al Centro Ustioni. È stato tutto smantellato, a danno della comunità dell’Alto Mesima e di tanti altri presidi ospedalieri. Nella prospettiva che abbiamo creato, quella dei fondi europei, siamo rimasti ancora indietro: dei 20 ospedali di comunità programmati con i soldi del Pnrr non ne hanno realizzato uno. Questo ospedale, insieme alla casa di comunità qui a Soriano, è assolutamente indietro. Il rischio è che non verranno mai realizzati, e i cittadini hanno ragione. ui c’è un evidente incapacità del governo regionale e nazionale”, rimarca Conte.

“Ospedale abbandonato”

“All’ospedale di Soriano, insieme a Giuseppe Conte, ho toccato con mano ciò che i cittadini di questo territorio vivono da anni: una struttura chiusa, lasciata all’abbandono, che avrebbe potuto garantire cure e servizi fondamentali a un’intera comunità. La chiusura ha significato viaggi infiniti per una visita, liste d’attesa impossibili, rinunce alle cure per chi non può permettersi di spostarsi. È la fotografia di una sanità calabrese distrutta pezzo dopo pezzo dalla destra, che in questi anni ha pensato più a tagliare che a costruire, più a chiudere che a dare risposte. La salute non può essere un privilegio per pochi. Restituire strutture, personale e dignità alla sanità calabrese significa restituire diritti a ogni cittadino. È da qui che vogliamo ripartire”, è quanto ha affermato Pasquale Tridico.