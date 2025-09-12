Elezioni Regionali, Tajani detta la linea: “servono civici per Campania e Puglia, Veneto si vedrà’

“Io credo che per Puglia e Campania servano candidati civici e poi si vedrà in Veneto cosa fare“. E’ quanto ha affermato il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani in tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. “Voglio essere chiaro sotto questo punto di vista – ha detto Tajani – per Forza Italia non ci sono problemi. Credo che la Lega debba risolvere alcuni problemi e appena vorrà siamo pronti a discutere e trovare i candidati unitari sia per quanto riguarda il Veneto, sia per la Campania e Puglia, quindi noi siamo pronti”.

