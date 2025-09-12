Elezioni Regionali Marche: il nuovo sondaggio Ipsos, chi vince tra Acquaroli e Ricci | DATI

Per le elezioni regionali nelle Marche, in programma il 28 e 29 settembre, il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli risulterebbe in vantaggio di oltre cinque punti sul principale sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem candidato del centrosinistra, secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e pubblicato oggi. In sostanza, il 50,1% degli interpellati si è pronunciato per Acquaroli e il 44,8% per Ricci, mentre il restante circa 5% per uno degli altri quattro candidati in pista.

I partiti

Per quanto riguarda le liste, sempre secondo le rilevazioni del sondaggio Ipsos, il primo partito risulta Fratelli d’Italia (25%) seguito dal Pd (21,6%), da Forza Italia (7,3%), Alleanza Verdi Sinistra (6,9%), M5S (6,5%), Lega (5,9%), I Marchigiani per Acquaroli (4,8%), Lista civica Matteo Ricci Presidente (4%) e via via le altre. Sulla base di questi dati la coalizione del centrodestra conterebbe, in base al sondaggio, sul 49,9% dei consensi a fronte del 45% del centrosinistra.

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera presso un campione proporzionale della popolazione maggiorenne residente nelle Marche per quote di genere, età, stato occupazionale, provincia e ampiezza del comune di residenza. Sono state realizzate 800 interviste (su 4.249 contatti) condotte mediante mixed mode Cati/Cami/Cawi tra il 9 e l’11 settembre 2025.