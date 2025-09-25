Elezioni Regionali: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni tutti insieme in Calabria, i leader del campo progressista tirano la volata a Tridico

Anche i leader del campo progressista saranno tutti insieme in Calabria per tirare la volata a Pasquale Tridico, eurodeputato pentastellato, candidato presidente del centrosinistra, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni saranno al fianco dell’ex presidente Inps in un comizio unitario che si dovrebbe tenere l’ultimo giorno di campagna elettorale (manca la certezza della data), forse a Lamezia Terme (anche sulla città ci sono delle valutazioni in corso).

Come farà il centrodestra il 30 settembre, anche il campo progressista si è deciso di fare un grande kermesse per cercare di invitare i cittadini di recarsi alle urne e soprattutto votare per Tridico presidente.