Elezioni Regionali, Sarica con Salvini: “la Calabria non deve rincorrere, deve correre”

“Grande entusiasmo per questa nuova sfida. Oggi, al fianco del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, sono state presentate le liste della Lega per le prossime elezioni regionali in Calabria (5-6 ottobre 2025). Con noi anche il candidato Presidente della coalizione di centrodestra, Roberto Occhiuto“, è quanto afferma il reggino Franco Sarica. “Ho scelto di sottoscrivere la mia candidatura con la Lega perché la Calabria merita attenzione, concretezza e investimenti veri”, rimarca Sarica.

“Oltre 18 miliardi destinati alla nostra Regione dal MIT, di cui 4 miliardi solo per la SS106, sono la prova che possiamo finalmente colmare il divario infrastrutturale e guardare al futuro con fiducia. La Calabria non deve rincorrere, deve correre”, conclude Sarica.