Salvini in Calabria: “qui investimenti per 18,5 miliardi tra Ponte sullo Stretto, Alta Velocità e SS106”

E’ stata presentata la lista della Lega in vista delle elezioni regionali in Calabria alla presenza del Ministro e leader del Carroccio, Matteo Salvini, al Parco della Biodiversità di Catanzaro. “Sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario alle regionali, l’obiettivo è quello di arrivare primi e quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito“, evidenzia Salvini seduto tra il Governatore Roberto Occhiuto ed il sottosegretario Claudio Durigon.

“Grandi investimenti per la Calabria”

“18,5 miliardi di euro di investimenti del mio Ministero in Calabria per i calabresi, non ha precedenti nella storia italiana. Investiti quasi 4 miliardi sulla statale 106, come non ricordare la Trasversale delle Serre, la A2, l’Alta velocità finalmente in progettazione fino a Reggio Calabria ed il Ponte sullo Stretto di cui si parla da una vita e che adesso è progettato e finanziato”, spiega Salvini.