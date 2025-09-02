Elezioni Regionali Puglia, braccio di ferro tra Decaro e Vendola: “sono a disposizione del mio partito”

StrettoWeb

Dopo il passo indietro del presidente Emiliano, per l’eurodeputato dem, Antonio Decaro, la presenza di Nichi Vendola resta un ostacolo alla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia. “Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e per il lavoro fatto in queste settimane nella costruzione della proposta politica per la Puglia 2030. A Emiliano, che ha scelto di non candidarsi al consiglio regionale, va la mia stima e la mia gratitudine per avere, generosamente, fatto un passo di lato. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra. Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da Avs, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e di tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi”, è quanto ha affermato in una nota Antonio Decaro.

“Io rispondo a Sinistra Italiana – Avs”