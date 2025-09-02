Regionali, svolta nel centrosinistra in Puglia: Emiliano pronto a defilarsi, Decaro ad un passo dalla candidatura ufficiale

StrettoWeb

Svolta nel centrosinistra in Puglia. Dopo l’incontro di ieri, con il capogruppo dei senatori del Pd, Francesco Boccia, Emiliano avrebbe aperto a una uscita di scena rinunciando alla candidatura nelle liste del Pd: “se aiuta a risolvere la questione, decida il partito per me”, avrebbe detto Emiliano a Boccia. Insomma, sembra si sia arrivati ad una schiarita. Ricordiamo il veto di Antonio Decaro contro le candidature del governatore uscente e di Nichi Vendola, con quest’ultimo, ora, va trovata una quadra con Avs.

“A Michele Emiliano e a Nichi Vendola mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego. Ma io voglio essere un presidente libero, capace di assumermi fino in fondo la responsabilità delle scelte”, aveva detto Decaro, candidato in pectore del centrosinistra in Puglia in vista delle regionali.