Elezioni Regionali, Occhiuto: “coalizione compatta, Salvini attento ai problemi della Calabria”

“La Lega ha dimostrato da subito grande disponibilità a sostenere la mia candidatura”. E’ quanto ha ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato governatore per il centrodestra, alla presentazione delle liste della Lega per le Regionali insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini ed al sottosegretario Claudio Durigon. “La Lega ha fatto delle ottime liste, e sono sicuro che farà un risultato a doppia cifra, poi ovviamente conteremo i voti quando si chiuderanno i seggi“, rimarca Salvini.

“Però ho visto che ci sono candidati molto radicati e quindi credo che la Lega possa fare un ottimo risultato in Calabria. Per la verità se lo merita anche Salvini perché è stato un ministro molto attento ai problemi della nostra regione“, puntualizza Salvini.