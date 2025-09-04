Elezioni Regionali: le intenzioni di voto nelle Marche, lotta serrata tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia | DATI

Le elezioni per la presidenza della regione Marche appare estremamente equilibrata con una differenza di circa 2 punti di percentuali tra i maggiori candidati alla presidenza. Le urne si apriranno il 28 e 29 settembre con lo spoglio che sarà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Tra i candidati in corsa, secondo il sondaggio di BidiMedia per Ancona Today, il presidente uscente, Francesco Acquaroli, del centrodestra, è avanti con il 49,6% dei consensi, a seguire l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del centrosinistra, con il 47,5%.

Partiti

Il primo partito delle Marche è al momento Fratelli d’Italia con il 26,1%, seguito dal Partito Democratico con il 25,2%. Forza Italia ha al momento la meglio sulla Lega. Nel centrosinistra il secondo posto se la aggiudica a oggi il Movimento 5 Stelle su Alleanza Verdi Sinistra. Sempre stando al sondaggio della DiBiMedia possono ritenersi soddisfatti anche “I Marchigiani per Acquaroli” da una parte e la Lista Civica “Matteo Ricci” dall’altra. È poi interessante notare come la percentuale di indecisi sia piuttosto bassa, pari al 20%.