Regionali Marche, i sondaggi: c’è un candidato leggermente avanti, è sfida all’ultimo voto tra centrodestra e centrosinistra | DATI

StrettoWeb

Le elezioni per la presidenza della regione Marche appare estremamente equilibrata con una differenza di circa 2 punti di percentuali tra i maggiori candidati alla presidenza. Le urne si apriranno il 28 e 29 settembre con lo spoglio che sarà subito dopo la fine delle operazioni di voto. Tra i candidati in corsa, secondo il sondaggio di BidiMedia per Ancona Today, il presidente uscente, Francesco Acquaroli, del centrodestra, è avanti con il 49,6% dei consensi, a seguire l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del centrosinistra, con il 47,5%.

A seguire Claudio Bolletta di Democrazia Sovrana e Popolare con l’1,3%, Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano con l’1%, Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione con l’0,3% e Francesco Gerardi di Forza del Popolo con l’0,3%.