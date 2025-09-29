Elezioni Regionali in Valle d’Aosta, il presidente Testolin il più votato | PREFERENZE

E’ il presidente della Regione uscente Renzo Testolin il candidato maggiormente votato, con 3.808 voti personali, alle elezioni regionali in Valle d’Aosta. Gli altri consiglieri regionali eletti nella lista dell’Union Valdotaine sono Speranza Girod (3.004 voti), Luigi Bertschy (2.413), Davide Sapinet (2.166), Giulio Grosjacques (1.662), Loredana Petey (1.634), Erik Lavevaz (1.476), Josette Borre (1.410), Laurent Vierin (1.400), Corrado Jordan (1.310), Aurelio Marguerettaz (1.278) e Michel Martinet (1.263). Per gli Autonomisti Marco Carrel (1.869), Leonardo Lotto (1.494), Carlo Marzi (1.363), Luisa Trione (1.098), Stefano Aggravi (1.033) e Marco Vierin (1.032).

Tre i consiglieri regionali del Partito Democratico: Jean-Pierre Guichardaz (701), Fulvio Centoz (607) e Clotilde Forcellati (473). Avs-Rete civica ha eletto Chiara Minelli (961), Eugenio Torrione (361), Andrea Campotaro (343). I neo consiglieri regionali di Fratelli d’Italia sono Massimo Lattanzi (649), Alberto Zucchi (599), Massimiliano Tuccari (451) e Aldo Domanico (364). Per Forza Italia entrano in Consiglio Valle Marco Sorbara (1.075), Mauro Baccega (781), Eleonora Baccini (657) e Pierluigi Marquis (591). Della Lega Vda sono stati eletti Andrea Manfrin (1.397), Corrado Bellora (622) e Simone Perron (552).