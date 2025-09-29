Elezioni in Valle d’Aosta, al via lo spoglio per le regionali | LIVE

Al via lo spoglio in Valle d’Aosta dove si è votato per il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 consigli comunali. Oggi si terrà lo scrutinio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale; mentre domani, 30 settembre, si svolgerà lo scrutinio delle comunali, dalle 8 nei comuni interessati al voto. Per quanto riguarda le elezioni regionali sono in lizza 9 liste, di queste tre si sono presentate in coalizione, ovvero Fratelli d’Italia, Lega Vallée d’Aoste e Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine, che hanno quindi depositato un unico programma comune. Sul fronte autonomista, il tentativo di un’intesa per un apparentamento tra Union Valdôtaine e Autonomisti di Centro è fallito, così come le altre quattro liste, ovvero Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica, Valle d’Aosta Aperta e Valle d’Aosta Futura. Per le comunali di Aosta sono invece state presentate in tutto 11 liste, con 4 diverse candidature alla carica di primo cittadino. Attualmente governa una maggioranza autonomista-progressista guidata da Renzo Testolin (Union Valdôtaine) con il sostegno del Pd.