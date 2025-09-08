Elezioni Regionali, il sondaggio YouTrend: ecco chi è in testa in Calabria e nelle altre regioni | DATI

Un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 ha chiesto agli italiani di esprimere un opinione sull’esito delle elezioni regionali previste nei prossimi mesi in Italia. Secondo i risultati, il centrosinistra vincerebbe in Toscana, Campania e Puglia, mentre il centrodestra avrebbe la meglio Veneto e Calabria. Incertezza nelle Marche, dove il governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) risulta avanti rispetto al centrosinistra di Matteo Ricci.
Nota metodologica – Il sondaggio è stato condotto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. Sono state utilizzate quote incrociate per genere ed età, stratificate per titolo di studio e ripartizione territoriale ISTAT. Il margine di errore statistico è del ±3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.