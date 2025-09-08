Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “dati Youtrend non sono un sondaggio ma solamente una previsione”

“Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: è stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto”. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi”. È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.