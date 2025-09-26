Elezioni Regionali, Cateno De Luca in provincia di Cosenza: “il Sud merita rispetto e strategie vere, non passerelle elettorali”

“Altra tappa di questa intensa giornata in Calabria insieme a Laura Castelli, nel Comune di San Lorenzo del Vallo ed a Spezzano Albanese, per sostenere la candidatura di Sara Mauro e condividere la nostra idea di Sud: un Sud che non chiede elemosina ma pretende rispetto, opportunità e strumenti concreti per costruire il proprio futuro. Durante l’incontro ho voluto raccontare la mia storia personale e politica, fatta di sacrifici, cadute e risalite, ma soprattutto di risultati tangibili”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

“Servono politiche mirate per le aree interne, detassazione totale per chi decide di investire”

“Sono partito da un piccolo comune di mille abitanti con una valigia di cartone, e passo dopo passo – tra battaglie giudiziarie superate a testa alta e sfide amministrative complesse – ho dimostrato che anche chi parte dal nulla può cambiare le sorti di un territorio. Abbiamo discusso di cosa serve davvero alle comunità come questa: politiche mirate per le aree interne, detassazione totale per chi decide di investire, semplificazione burocratica e amministrazioni locali capaci di facilitare – e non ostacolare – lo sviluppo. Ma anche di cultura e identità come motore economico, attraverso la valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, che possono diventare nuove opportunità di lavoro e turismo“, rimarca De Luca.

“Sara Mauro ha esposto la sua visione, le ragioni che l’hanno spinta a scendere in campo e mettersi in gioco e ancora una volta a fare la differenza è l’amore per la propria Terra. Il Sud merita rispetto e strategie vere, non passerelle elettorali. Per questo oggi siamo qui, accanto a Sara Mauro, per dare voce a questa parte d’Italia che ha ancora tanto da raccontare e che vuole tornare protagonista“, conclude De Luca. Domani tappe in provincia di Reggio Calabria: a Pellaro alle ore 09:30 e Fiumara alle ore 10:30.