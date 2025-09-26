Elezioni Regionali, Cateno De Luca in Calabria: “le aree interne chiedono attenzione e strategie mirate”

“Oggi insieme a Laura Castelli abbiamo iniziato il nostro tour della Calabria facendo tappa nel Comune di San Demetrio Corone, nel cuore della Calabria e in provincia di Cosenza, dove siamo stati accolti in municipio dal sindaco Ernesto Madeo e da una rappresentanza dell’amministrazione comunale con il consigliere Giancarlo Macrì, in un incontro organizzato a sostegno della candidata Sara Mauro”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. “È stata un’occasione preziosa per confrontarci con un collega sindaco sulle problematiche che vivono quotidianamente le nostre comunità, condividendo esperienze amministrative e riflettendo su quali debbano essere davvero le priorità dell’agenda politica”, rimarca De Luca.

“San Demetrio Corone è una comunità Arbëreshë, custode di una cultura antica e preziosa tramandata dagli albanesi rifugiatisi in Italia dopo il 1468, un patrimonio identitario che merita attenzione e valorizzazione. Le aree interne chiedono attenzione concreta e strategie mirate: servono servizi, infrastrutture, opportunità. Abbiamo raccolto l’appello del sindaco, che ha evidenziato la difficoltà di non riuscire ad aiutare chi vuole restare e nemmeno chi vorrebbe venire a vivere qui. È proprio da queste realtà, ricche di storia e di identità, che dobbiamo ripartire per costruire un futuro diverso”, conclude De Luca.