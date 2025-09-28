Elezioni Regionali Calabria, Straface: “anche le Università calabresi sbugiardano Tridico”

“Anche le Università calabresi, con una nota ufficiale, sbugiardano e smentiscono clamorosamente Pasquale Tridico. Magna Graecia di Catanzaro e Mediterranea di Reggio Calabria hanno chiarito che tutte le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state regolarmente attribuite ed erogate a tutti gli idonei, senza alcuna esclusione”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Da settimane Tridico continua a sparare cavolate a raffica, sulle Università e su tanto altro, inanellando una serie di gaffe e svarioni che non hanno precedenti nella storia delle campagne elettorali calabresi. È l’ennesima prova che parla senza conoscere nulla della realtà della nostra Regione, screditandosi da solo giorno dopo giorno. Chi vuole bene al signor professore ex Inps lo aiuti, dia lui un supporto caritatevole, lo fermi”, conclude Straface.