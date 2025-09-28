Calabria, l’Università Mediterranea e la Magna Graecia smentiscono Tridico: “tutti gli idonei hanno ricevuto il contributo”

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria precisano che “le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione”. I due atenei, in sostanza, smentiscono il comunicato di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito, secondo cui “Occhiuto da quattro anni non riesce nemmeno a pagare le borse di studio agli studenti idonei delle Università Magna Graecia e Mediterranea”.