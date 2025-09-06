Elezioni Regionali Calabria, presentati i candidati della circoscrizione Reggio di Avs: “una lista di qualità con grande radicamento sul territorio”

“Ci siamo! Pronti ad un’avventura elettorale che è carica di difficoltà ma anche piena di entusiasmanti opportunità. Abbiamo presentato nella Circoscrizione Sud (la provincia di Reggio Calabria) la lista AVS – Alleanza Verdi Sinistra che sosterrà la coalizione guidata dal Presidente Pasquale Tridico“. E’ quanto afferma in una nota il coordinamento provinciale di AVS Alleanza Verdi Sinistra. “E’ una lista di donne e uomini, di compagne e compagni, che hanno inteso offrire il loro contributo migliore all’obiettivo di una Calabria più bella e più giusta. E’ una lista che rappresenta totalmente i valori più alti della nostra cultura e della nostra pratica politiche. E’ una lista che vuole coniugare qualità umana e politica, copertura dei territori, radicamento elettorale. E’ una lista autenticamente di sinistra, ambientalista, della quale andiamo fieri e che sosterremo con ogni energia possibile”, rimarca la nota.

I candidati

“Vi è Mimmo Lucano, Sindaco di Riace ed europarlamentare AVS, simbolo identitario di una Calabria visionaria. Vi è Donatella Di Cesare, filosofa romana ma con radici fortemente calabresi, intelligenza preziosa e fuori dal coro. Vi è Demetrio Delfino, segretario provinciale di Sinistra Italiana, ex assessore e ed ex Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Vi è Patrizia Gambardella, storica femminista ed ex amministratrice regina, oggi Presidente della Sezione ANPI “Nilde Iotti”. Vi è Salvatore Fuda, Sindaco per 10 anni e attuale Vicesindaco di Gioiosa Ionica, consigliere metropolitano con deleghe all’ambiente e alla Protezione Civile. Vi è Sonia Patti, psicologa e psicoterapeuta impegnata su Locri e a Roma, attivista sociale ed esperta di programmazione europea. Vi è Michele Tripodi, sindaco comunista di Polistena, ex assessore e consigliere provinciale, saggista politico”, evidenzia la nota.

“La campagna elettorale sarà complessa, una sfida comunque affascinante anche per via del poco tempo a disposizione: ma la nostra lista saprà farsi valere esaltando i valori e la passione che caratterizzano la sinistra della provincia di Reggio Calabria. Dobbiamo lavorare tutti insieme, con la massima dedizione, ad una Calabria nuova: la nostra gente merita una regione finalmente all’altezza della situazione, in cui si affermi la cultura del diritto e venga rigettata la sottomissione del favore, in cui vi siano servizi pubblici e infrastrutture di base realmente funzionanti, in cui vi sia attenzione per tutte le persone in difficoltà. Alleanza Verdi Sinistra, a supporto del Presidente Tridico, è prontissima alla sfida”, conclude la nota.