Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra, ci sono Lucano, Di Cesare e Delfino

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Fratoianni e Bonelli, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Mimmo Lucano, Demetrio Delfino, Donatella Di Cesare, Michele Tripodi e Antonio Lo Schiavo.
Candidati
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Antonio Lo Schiavo
- Raffaella Cosentino
- Gianmichele Bosco
- Margherita Perri
- Sergio Genco
- Alessia Piperno
- Domenico Villì
- Bernadette Serratore
Circoscrizione Reggio Calabria
- Mimmo Lucano
- Donatella Di Cesare
- Demetrio Delfino
- Salvatore Fuda
- Patrizia Gambardella
- Michele Tripodi
- Patti Sonia
In aggiornamento