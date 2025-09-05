Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra, ci sono Lucano, Di Cesare e Delfino

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Fratoianni e Bonelli, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Mimmo Lucano, Demetrio Delfino, Donatella Di Cesare, Michele Tripodi e Antonio Lo Schiavo.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Antonio Lo Schiavo

Raffaella Cosentino

Gianmichele Bosco

Margherita Perri

Sergio Genco

Alessia Piperno

Domenico Villì

Bernadette Serratore

Circoscrizione Reggio Calabria

Mimmo Lucano

Donatella Di Cesare

Demetrio Delfino

Salvatore Fuda

Patrizia Gambardella

Michele Tripodi

Patti Sonia

In aggiornamento