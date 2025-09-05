Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra, ci sono Lucano, Di Cesare e Delfino

Elezioni Regionali Calabria, i nomi dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra in vista del voto del 5 e 6 ottobre nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico

di cesare - lucano

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Fratoianni e Bonelli, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Mimmo Lucano, Demetrio Delfino, Donatella Di Cesare, Michele Tripodi e Antonio Lo Schiavo.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Antonio Lo Schiavo
  • Raffaella Cosentino
  • Gianmichele Bosco
  • Margherita Perri
  • Sergio Genco
  • Alessia Piperno
  • Domenico Villì
  • Bernadette Serratore

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Mimmo Lucano
  • Donatella Di Cesare
  • Demetrio Delfino
  • Salvatore Fuda
  • Patrizia Gambardella
  • Michele Tripodi
  • Patti Sonia

In aggiornamento

