Elezioni Regionali Calabria, la gaffe di Tridico sulle province diventa virale

La gaffe del candidato presidente del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Calabria, Pasquale Tridico, sulle province calabresi (“Vi posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle tre province”) diventa virale grazie all’ironia di Federico Palmaroli, autore della pagina “le più belle frasi di Osho”. Nella vignetta si ritrae Conte e Tridico. “Ma come se fa a governa’ na’ Regione senza sape’ le province, dai su”, afferma l’ex premier. Tridico risponde: “però i fiumi ed i laghi li so tutti, giuro”.
Il noto economista ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, non vive in Calabria da circa 30 anni, è andato via dal cosentino a 19 anni ma alle Europee ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di preferenze.