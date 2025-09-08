Elezioni Regionali Calabria, la clamorosa gaffe di Tridico: “vi posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle 3 province”. Ma ovviamente sono 5

“Vi posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle tre province”. Clamorosa gaffe per il candidato presidente del centrosinistra unita, Pasquale Tridico, che va in confusione sulle province calabresi che ovviamente sono 5 (Reggio, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia). Il noto economista ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, non vive in Calabria da circa 30 anni, è andato via dal cosentino a 19 anni.

“Tridico non conosce nulla della Calabria”

L’assessore Giovanni Calabrese, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia, ha evidenziato: “si vede a occhio nudo che Tridico non vive in Calabria da 30 anni, che non conosce nulla della sua Regione a questo punto solo d’origine, e che è stato semplicemente catapultato da Roma per logiche politiche lontane anni luce dal territorio. E leggendo le sue dichiarazioni questa constatazione si cementifica sempre di più. Il professore grillino, attaccato come una cozza alla sua poltrona dorata di Bruxelles, non sa ciò che la Regione Calabria ha fatto in questi 4 anni”.