Elezioni Regionali Calabria, il sondaggio Dire-Tecnè: ecco chi vince tra Occhiuto e Tridico | DATI

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre con i candidati che stanno girando in lungo ed in largo la regione. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, in collaborazione con Giornale Radio, con interviste effettuate tra il 16 e il 18 settembre, Roberto Occhiuto sarebbe davanti a Pasquale Tridico nella corsa alla guida della regione Calabria. Il 55% degli intervistati indica l’uscente di centrodestra, il 44% lo sfidante del centrosinistra. L’1% indica Francesco Toscano.

Ancora alti gli indecisi, il 19%. La stima dei votanti oscilla tra il 42% e il 46%. Insomma, è ancora una partita tutta da giocare con un vantaggio di Occhiuto importante. Tridico dovrà essere abile a conquistare consenso in questa ultima fase di campagna elettorale.