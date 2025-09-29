Elezioni Regionali Calabria, Calabrese sul Reddito di dignità: “Tridico si presta a figuracce”

“Dopo settimane di gaffe e scivoloni Pasquale Tridico chiama in soccorso il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che certamente conosce la Calabria meglio del candidato di Bruxelles. La Todde si traveste da grillina, attacca in modo quantomeno inopportuno il presidente Occhiuto e sostiene che in Sardegna esista il reddito di dignità che l’ex presidente Inps narra da settimane”. Così Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro della Regione Calabria. “Tridico ha detto in tutte le salse che il suo reddito di dignità verrà finanziato con l’Fse, il fondo sociale europeo, e noi gli abbiamo più volte ricordato che i fondi Ue non possono coprire la spesa di misure di questo tipo. La Sardegna è una Regione a Statuto speciale, e per questa ragione ha in pancia più risorse della Calabria. Il reddito di inclusione sociale del quale parla la Todde (il Reis) è infatti finanziato con fondi regionali e, in minima parte, con altri fondi nazionali”, rimarca la nota.

“In Calabria non esistono 35 milioni di euro all’anno nel bilancio della Regione per poter coprire una spesa di questo tipo. Il signor professor Tridico si presta a figuracce anche quando prova a copiare dai suoi amichetti. Stia sereno, ancora pochi giorni e potrà tornare a casa sua, magari sfruttando uno dei tanti voli lowcost messi dal nostro governo per collegare la Calabria all’Europa”, conclude Calabrese.