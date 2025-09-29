Regionali Calabria, Tridico e Todde: “sul reddito di dignità Occhiuto continua a dire sciocchezze. In Sardegna funziona benissimo”

“Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile”. È quanto sostiene Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista. “La misura è pensata per chi lavora e non arriva a fine mese, per le famiglie che non riescono a pagare le bollette, per gli studenti che vogliono restare e costruire qui il proprio futuro. L’ex futuro governatore dichiara – sbagliando volutamente – che il reddito di dignità non si può fare e tira in ballo la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde che, invece, lo smentisce”, rimarca Tridico.

“L’esperienza sarda testimonia quindi che il reddito di dignità si può fare”

“Resto mortificata dalle parole di Occhiuto – sottolinea Alessandra Todde, intervenuta ieri ad un incontro pubblico a Cosenza insieme a Roberto Fico – perché in Sardegna il provvedimento che si chiama Reis, reddito di inclusione sociale, è stato istituito nel 2016 ed è stato mantenuto addirittura dalla giunta regionale precedente di centrodestra che però ha stanziato la metà delle risorse, 16 milioni, che noi, invece, abbiamo raddoppiato fino a 30 milioni l’anno per i prossimi tre. L’esperienza sarda – conclude Tridico – testimonia quindi che il reddito di dignità si può fare. Occhiuto non dica sciocchezze e studi un po’ di più”.