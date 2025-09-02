Elezioni Regionali Calabria, approvate le liste del Movimento 5 Stelle. I NOMI dei candidati

StrettoWeb

Approvate dagli iscritti, tramite il voto online, le proposte di candidatura per le elezioni regionali del Movimento 5 Stelle che sosterrà Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione Calabria del centrosinistra unito. Alla consultazione hanno votato 1.472 su 4.412 aventi diritto al voto, le proposte sono state approvate con il voto favorevole di 1.197 iscritti (i no sono stati 276). L’ex premier, Giuseppe Conte, nei prossimi giorni, sarà in Calabria a sostegno della lista del M5S e dell’ex presidente dell’Inps.

Circoscrizione Cosenza

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia

Elisabetta Maria Barbuto

Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Reggio Calabria