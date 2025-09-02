Elezioni Regionali Calabria, approvate le liste del Movimento 5 Stelle. I NOMI dei candidati

Approvate dagli iscritti, tramite il voto online, le proposte di candidatura per le elezioni regionali del Movimento 5 Stelle che sosterrà Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione Calabria del centrosinistra unito. Alla consultazione hanno votato 1.472 su 4.412 aventi diritto al voto, le proposte sono state approvate con il voto favorevole di 1.197 iscritti (i no sono stati 276). L’ex premier, Giuseppe Conte, nei prossimi giorni, sarà in Calabria a sostegno della lista del M5S e dell’ex presidente dell’Inps.
Circoscrizione Cosenza
- Elisa Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
Circoscrizione Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
- Elisabetta Maria Barbuto
- Antonio Stranieri
- Marco Miceli
- Chiara Patertì
- Daniela Francesca Iannazzo
- Antonio Bevilacqua
- Olinda Suriano
- Terri Boemi
Circoscrizione Reggio Calabria
- Giovanna Roschetti
- Antonio Germanò
- Benedetta Genovese
- Ismaele Ottavio Caruso
- Rosario Antipasqua
- Filippo Zavaglia
