Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati del Movimento 5 Stelle in tutte le circoscrizioni

Sono già pronte le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Conte ha ufficializzato i nomi, manca solo la ratifica degli iscritti, che sosterranno Pasquale Tridico nella corsa per la cittadella regionale e nella sfida a Roberto Occhiuto, presidente uscente del centrodestra. Ormai la campagna elettorale è partita e le polemiche sono giornaliere. Il limite massimo per quanto riguarda la presentazione delle liste è sabato prossimo.
Circoscrizione Cosenza
- Elisa Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
Circoscrizione Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
- Elisabetta Maria Barbuto
- Antonio Stranieri
- Marco Miceli
- Chiara Patertì
- Daniela Francesca Iannazzo
- Antonio Bevilacqua
- Olinda Suriano
- Terri Boemi
Circoscrizione Reggio Calabria
- Giovanna Roschetti
- Antonio Germanò
- Benedetta Genovese
- Ismaele Ottavio Caruso
- Rosario Antipasqua
- Filippo Zavaglia
