Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati del Movimento 5 Stelle in tutte le circoscrizioni

Regionali, sono già pronte le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre

Sono già pronte le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Conte ha ufficializzato i nomi, manca solo la ratifica degli iscritti, che sosterranno Pasquale Tridico nella corsa per la cittadella regionale e nella sfida a Roberto Occhiuto, presidente uscente del centrodestra. Ormai la campagna elettorale è partita e le polemiche sono giornaliere. Il limite massimo per quanto riguarda la presentazione delle liste è sabato prossimo.

Circoscrizione Cosenza

  • Elisa Scutellà
  • Davide Tavernise
  • Giuseppe Giorno
  • Veronica Buffone
  • Massimiliano Battaglia
  • Teresa Sicoli
  • Gianfranco Orsomarso
  • Concetta Cuparo
  • Antonio Maiolino

Circoscrizione Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia

  • Elisabetta Maria Barbuto
  • Antonio Stranieri
  • Marco Miceli
  • Chiara Patertì
  • Daniela Francesca Iannazzo
  • Antonio Bevilacqua
  • Olinda Suriano
  • Terri Boemi

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Giovanna Roschetti
  • Antonio Germanò
  • Benedetta Genovese
  • Ismaele Ottavio Caruso
  • Rosario Antipasqua
  • Filippo Zavaglia
  • Elisa Scutellà

