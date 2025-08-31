Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati del Movimento 5 Stelle in tutte le circoscrizioni

StrettoWeb

Sono già pronte le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Conte ha ufficializzato i nomi, manca solo la ratifica degli iscritti, che sosterranno Pasquale Tridico nella corsa per la cittadella regionale e nella sfida a Roberto Occhiuto, presidente uscente del centrodestra. Ormai la campagna elettorale è partita e le polemiche sono giornaliere. Il limite massimo per quanto riguarda la presentazione delle liste è sabato prossimo.

Circoscrizione Cosenza

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia

Elisabetta Maria Barbuto

Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Reggio Calabria