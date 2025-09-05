Elezioni, Conte in Calabria: “le Regionali sono un test importante”

E’ partita ufficialmente la campagna elettorale di Pasquale Tridico in Calabria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, con la presenza del leader del M5S Giuseppe Conte. “Ogni volta che ci sono delle elezioni regionali si parla sempre della ricaduta sul piano del governo nazionale, è chiaro che adesso c’è anche un test importante perché ci sono tante regioni anche consistenti, grandi, che vanno al voto. Sicuramente il risultato di questo passaggio elettorale difficilmente lascerà indifferente la politica nazionale”, è quanto ha affermato l’ex premier a Cosenza.

“Adesso pensiamo a concentrarci su ogni singola regione. Dobbiamo farlo con grande disponibilità e generosità, come nella tradizione del Movimento, con grande spirito costruttivo, e cerchiamo di essere competitivi e di offrire davvero una alternativa”, conclude Conte.