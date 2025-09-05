Elezioni Regionali, Conte in Calabria: “Tridico serio e competente, è un costruttore di pace”

Prima tappa a Rende per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in Calabria per aprire la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato alla presidente per il centrosinistra unito. “Il campo largo creato in Calabria per le elezioni regionali è il frutto sicuramente della capacità da parte di tutti di individuare in Pasquale Tridico, candidato alla presidenza, una persona competente, seria, autorevole, che ama la sua terra e che si è reso disponibile insieme al Movimento 5 Stelle anche a porsi al servizio di questo progetto”, ha evidenziato l’ex premier.

“Tridico costruttore di pace”

“Da parte nostra c’è stata una disponibilità a fare anche un sacrificio. Perché non deve sfuggire il fatto che in Europa stiamo combattendo battaglie importanti. Pasquale Tridico è uno dei nostri europarlamentari costruttori di pace, mandato in Europa con un mandato ben preciso che si è già distinto in un solo anno di legislatura europea per le tantissime iniziative per garantire maggiore sicurezza e più spesa sociale per quanto riguarda i cittadini italiani. Quindi, lo abbiamo tolto da lì e lo proponiamo adesso per la comunità calabrese che ha tanto bisogno. Per la sua candidatura c’é stata una richiesta unanime”, puntualizza Conte.