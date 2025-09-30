Elezioni comunali in Valle D’Aosta, tutti i sindaci eletti | NOMI

È cominciato da pochi minuti, lo spoglio per le elezioni comunali in Valle d’Aosta dopo lo scrutinio delle regionali che di fatto ha confermato il governo Union Valdôtaine – area progressista con il Pd. Sono 65 i comuni che sono andati al voto – capoluogo compreso – per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco e c’è grande attesa per i risultati che probabilmente non si discosteranno troppo rispetto a quelli di ieri.

AGGIORNAMENTI Ferraris è il sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris resta sindaco di La Thuile. Sconfitta la sfidante Barbara Frigo .

Nicoletta confermato sindaco a Fénis A Fénis vince il primo cittadino uscente Mattia Nicoletta . Nulla da fare per lo sfida dello sfidante Agostino Lexert .

Ad Aosta avanti in centrosinistra Primi dati dallo spoglio del comuna e di Aosta . Con il 13% di schede scrutinate nel capoluogo, è davanti il candidato del centrosinistra Raffaele Rocco è al 46,93% , quello del centrodestra Giovanni Girardini al 40,75% .

Eletti altri 3 primi cittadini A Challand-Saint-Anselme è confermato il primo cittadino Pietro Dufour. Resta in sella anche Roberto Rota a Courmayeur. La Salle ha un nuovo sindaco: si tratta di Cassiano Pascal.

A Pontey confermato sindaco Leo Martinet La sfida elettorale a Pontey è vinta dal primo cittadino uscente Leo Martinet con la lista “Le soleil dans le coeur”.

Donnas, Bosonin eletto sindaco Matteo Bosonin vince a Donnas : la lista “Vivre Donnas” ottiene il 53,14% delle preferenze.

A Luboz vince a Valgrisenche Valgrisenche ha un nuovo sindaco: Daris Luboz , della lista “Avenir Ensemble”, la spunta su Riccardo Moret .

Altri 3 sindaci eletti Nuovo mandato a Lillianes per Daniele De Giorgis. Anche a Saint-Denis trova conferma l’uscente Guido Theodule. A Torgnon vince Massimo Poletti .

Eletti i sindaci di Gressoney-Saint-Jean, Introd e La Magdeleine A Gressoney-Saint-Jean confermato il sindaco uscente Mattia Alliod Anche a Introd era presenta una lista unica, che esprimeva il primo cittadino uscente: Vittorio Anglesio. Mauro Duroux resta in carica a La Magdeleine .

I risultati a Brissogne, Brusson e Gignod C’è un nuovo primo cittadino a Brissogne : viene eletto Paolo Marcoz. Conferma per Danilo Grivon come sindaco di Brusson. Anche a Gignod c’è una rielezione: Gabriella Farcoz resta in carica

Eletti i sindaci di Pré-Saint-Didier, Saint-Rhémy en Bosses e Valpelline A Pré-Saint-Didier è eletto sindaco Veronica Pellizzari. Alberto Ciabattoni è confermato sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses. A Valpelline resta primo cittadino Maurizio Lanivi.

I risultati in altri 5 comuni Ad Allein il nuovo sindaco è Andrea Diemoz . Mauro Lucianaz confermato primo cittadino ad Arvier. Resta in carica anche Giorgio Abram come sindaco di Doues. Altro mandato a Emarèse anche per Lucina Grivon. A Fontainemore eletto il nuovo primo cittadino Riccardo Pession .

Altri sindaci eletti A Challand-Saint-Victor confermato sindaco Michel Savin. A Etroubles Andrea Tamone è eletto sindaco. Confermato Alessandro Girod come primo cittadino di Gressoney-La-Trinité. A Pontboset cambia il primo cittadino: Ilo Chanoux subentra a Paolo Chanoux.

A Chamois vince Ducly A Chamois la sfida per diventare sindaco si decide per due soli voti: a spuntarla è Remo Ducly.

Eletti i sindaci a Bionaz, Champorcher, Rhêmes-Notre-Dame e Saint-Nicolas A Bionaz resta alla guida del comune Valter Nicase. Alice Chanoux è confermato sindaco di Champorcher. A Rhêmes-Notre-Dame Firmino Thérisod continuerà a ricoprire la carica di primo cittadino. Una sola lista anche a Saint-Nicolas dove viene confermata sindaca Marlène Domaine .

Sindaci confermati a Avise, Bard, Ollomont e Rhêmes-Saint-Georges Ad Avise , confermato primo cittadino Nadir Junod , a capo della lista “Ensemble Avise”. Anche a Bard resta in carica il sindaco uscente, Silvana Martino. David Vevey è confermato sindaco a Ollomont. Sono 85 i voti per “San Dzordzos”, a Rhêmes-Saint-Georges : anche qui un altro mandato da sindaco per Nella Thérisod .

Valle d'Aosta, in 44 comuni è già stato eletto il sindaco E’ in corso lo spoglio per le elezioni comunali in Valle d’Aosta. Ma già 44 comuni, quelli in cui era presente una sola lista, hanno raggiunto la soglia del 40% e hanno eletto il loro sindaco. Si attende invece il nome del nuovo primo cittadino di Aosta e quelli di altri 23 comuni.