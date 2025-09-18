Election day per le Regionali in Campania, Puglia e Veneto. I candidati

In Veneto si voterà i prossimi 23 e 24 novembre come in Campania e Puglia. Il presidente Luca Zaia ha infatti firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio e del presidente della giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 23 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 novembre. In Veneto, il centrodestra non ha ancora ufficializzato il candidato, che comunque dovrebbe essere Alberto Stefani della Lega. Il centrosinistra unito, invece, ha scelto come proprio candidato Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso.

Anche in Campania e Puglia, il centrodestra sta discutendo per scegliere il candidato presidente. Nell’area progressista è già tutto deciso con Roberto Fico e Antonio Decaro.