Elezioni Regionali Veneto: Zaia firma il decreto, si vota a fine novembre

Il presidente Luca Zaia ha firmato il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta regionale del Veneto. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. “Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15”, ha ufficializzato il governatore.

“Per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente, le giornate per presentare le candidature e, quindi, le liste sono il 24 ottobre e del 25 ottobre”, ha aggiunto Zaia.