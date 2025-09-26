Durante la carestia a Gaza si prepara la pizza dolce all’ananas | VIDEO

Le due facce di Gaza. Ne abbiamo parlato spesso. Sui social circolano le immagini strazianti dei bambini morti di fame, ma anche le aperture dei Nutella Cafè; alla denuncia di carestia imposte da Israele vengono postati video con mercati pieni di cibo e ristoranti che preparano la pizza dolce. Il Rayhana Restaurant, con sede a Deir Al Balah, nel cuore della Striscia di Gaza, posta giornalmente le sue creazioni culinarie sui social.

Nella giornata di ieri, l’account in questione ha postato il video della realizzazione di una pizza dolce, con tanto di creme (all’apparenza nutella/cioccolato, pistacchio e cioccolato bianco?) e completata con l’ananas. Immagini che stonano con la narrativa della mancanza di cibo.