La stranezza di Gaza: l’influencer che mostra la ‘carestia’ con il mercato pieno | VIDEO

Una delle principali accuse che vengono mosse a Israele nell’ambito del conflitto a Gaza, è quella di affamare volontariamente i palestinesi con una carestia imposta costringendoli o a morire di fame, o a spostarsi per abbandonare la Striscia in cerca di cibo. Un’atrocità vera e propria, se non fosse che, come spesso accade con le notizie che arrivano da Gaza, il filtro dell’organizzazione terroristica di Hamas distorce la prospettiva della realtà.

Israele invia da tempo tonnellate di cibo nella Striscia. Secondo uno studio autorevole, la soglia di calorie pro capite non è mai scesa sotto la soglia di sopravvivenza dall’inizio del conflitto. Chiaramente, in una zona di guerra, l’approvvigionamento di cibo non è semplice quanto in tempi di pace, complici anche i raid di Hamas per fare razzia dei beni alimentari da usare per i propri combattenti e da rivendere ai cittadini, a prezzi maggiorati, per finanziare l’organizzazione terroristica.

Il video dell’influencer che mostra un mercato pieno di cibo

Nelle ultime ore, è diventato virale un video condiviso in data 24 settembre da un influencer e content creator, che mostra un mercato pieno di cibo a Khan Younis. Il ragazzo spiega di essere lì insieme a dei militari e filma le grandi quantità di cibo presenti: da quello in scatola fino alla Nutella. L’influencer fornisce l’indirizzo spiegando che sia già molto conosciuto e aggiunge che il cibo viene venduto al giusto prezzo e in sicurezza.