Don Zampaglione risponde a Fedez: “Carlo Acutis guida per tanti giovani. Federico, pregherò per lei”

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, noto per le prese di posizioni nei confronti di Fedez (prese in passato per l’esposizione di Topolino al posto del Crocifisso e per la presenza, definita sbagliata, del noto cantante durante la Festa di Madonna a Reggio Cal) è intervenuto a seguito di alcune stoccate alla chiesa e in maniera particolare alla recente canonizzazione di Carlo Acutis.

Don Giovanni Zampaglione, prete “social” con più di 16 mln di views, nel replicare a Fedez ha dichiarato: “la chiesa non fa santi tutti, ma indipendentemente dalle sue credenze, la invito ad avere rispetto di questo ragazzo che aveva una profonda FEDE ed era un’anima buona con tutti. Le dico in breve chi è Carlo Acutis, caro signor Fedez e la invito ad andare a leggere qualche libro scritto sulla sua vita. Carlo Acutis, conosciuto come il ‘cyber-apostolo dell’Eucaristia’, è diventato un punto di riferimento per i giovani e per la Chiesa, grazie alla sua profonda fede unita a una spiccata capacità di utilizzare le nuove tecnologie ed evangelizzare e diffondere il messaggio cristiano.

Posso affermare, visto che sono un sacerdote ed educatore di tantissimi giovani, che tantissimi ragazzi si rivolgono a Carlo Acutis perché si sentono vicini a un santo della loro stessa età. Carlo – prosegue don Giovanni Zampaglione – è per loro un modello di vita, un esempio di come vivere pienamente la vita e dirigerla verso Dio, e chiedono la sua intercessione per raggiungere le proprie mete spirituali.

Caro signor Fedez, continuerò a pregare anche per lei e per la sua conversione e chiederò per lei l’intercessione di San Carlo Acutis che potrebbe aiutarla a vincere i suoi ‘mali interiori’. SURSUM CORDA SEMPER !!!”.