Degrado al PalaCalafiore, la risposta dal Comune: “lavoriamo per risolvere, ma critiche legate a Elezioni”

Nelle scorse ore, su StrettoWeb, abbiamo pubblicato la denuncia di un cittadino sulle condizioni in cui versa il PalaCalafiore (FOTO). Il lettore ha denunciato la scarsa manutenzione delle aree interne ed esterne, oltre alla mancanza dell’aria condizionata. In risposta alle accuse, il Comune ha voluto fare chiarezza con una nota inviata alla nostra redazione a firma del geom. Eleonora Megale, responsabile degli impianti sportivi che supervisiona i lavori della struttura di Pentimele.

“Gentile Direttore, in riferimento alla lettera pubblicata sulle condizioni del PalaCalafiore, riteniamo doveroso fare chiarezza. La struttura non è stata abbandonata, ma è interessata da un importante intervento di manutenzione straordinaria che consentirà di restituire alla città un impianto moderno, sicuro e funzionale. Gli interventi procedono per fasi, al fine di garantire sicurezza e funzionalità nel medio-lungo periodo“, affermano dal Comune.

La dottoressa Megale conferma le criticità presenti ma sottolinea l’impegno per risolverle contestualmente alla fruizione sportiva del palazzetto: “siamo consapevoli delle criticità ancora presenti, ma confermiamo che il percorso di riqualificazione è in atto e che l’obiettivo è restituire al più presto alla città un impianto all’altezza della sua storia e delle esigenze, consapevoli che oggi i cittadini incontrano disagi e comprendiamo le osservazioni di chi frequenta il palazzetto, ma desideriamo sottolineare che proprio per permettere lo svolgimento del Trofeo Sant’Ambrogio sono stati effettuati interventi di pulizia e messa in sicurezza“.

In conclusione, dal Comune non manca una frecciatina: le critiche del cittadino in questione, secondo quanto si legge, sarebbero dovute all’avvicinarsi delle elezioni Regionali che vedranno in campo proprio il sindaco Falcomatà. “L’amministrazione è fortemente impegnata a investire sul futuro delle nostre strutture sportive: il PalaCalafiore tornerà a essere non solo un simbolo dello sport reggino, ma anche del sud Italia. Siamo consapevoli che, in prossimità delle elezioni, le critiche tendano ad aumentare e a essere più aspre.

Ciò non toglie che l’Amministrazione stia lavorando con impegno e trasparenza per riportare il PalaCalafiore ai livelli che merita e consegnarlo definitivamente rinnovato ai cittadini“.