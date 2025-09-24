Crotone, profumo di alta classifica! Colpo a Bergamo: gli Squali vincono 1-2 e agganciano il Catania | CLASSIFICA

Il Crotone batte 1-2 l'Atalanta U23 e sente profumo di alta classifica: con 11 punti raccolti in 6 giornate, i calabresi sono terzi insieme a Catania, Casarano e Monopoli alle spalle di Salernitana e Benevento

Gomez Crotone
Foto Instagram @fccrotoneoff

Il Crotone sente il profumo dell’alta classifica. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato, la formazione calabrese ha collezionato solo risultati utili, ben 5 di fila, 2 pareggi e 3 vittorie, l’ultima delle quali ottenuta questa sera. Colpo in trasferta per il Crotone che, allo Stadio Comunale Caravaggio di Bergamo, ha superato 1-2 l’Atalanta U23. Succede tutto nei 20 minuti finali di gara: Zunno apre le marcature al 70′, Berto pareggia i conti 8 minuti dopo, capitan Gomez firma l’1-2 all’87’ regalando 3 punti importanti ai rossoblu.

I calabresi salgono a quota 11 e agganciano il Catania al 3° posto, fermato sull’1-1 dal Trapani. Terza piazza affollata con Casarano e Monopoli, anch’esse a quota 11, alle spalle di Salernitana e Benevento.

Risultati 6ª Giornata Serie C Girone C

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30
Cavese-Latina 0-2
Cosenza-Giugliano 4-1
Foggia-Casertana 1-1
Salernitana-Audace Cerignola 2-3
Siracusa-Potenza 2-1
Sorrento-Casarano 3-3

Ore 20.30
Trapani-Catania 1-1

Ore 20.45
Atalanta U23-Crotone 1-2
Monopoli-Altamura 1-1
Picerno-Benevento 2-2

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 15
  2. Benevento 13
  3. Catania 11
  4. Casarano 11
  5. Monopoli 11
  6. Cosenza 9
  7. Audace Cerignola 9
  8. Casertana 8
  9. Crotone 8
  10. Potenza 8
  11. Latina 7
  12. Picerno 6
  13. Altamura 6
  14. Foggia 6
  15. Giugliano 5
  16. Trapani 4 (-8)
  17. Atalanta U23 4
  18. Sorrento 3
  19. Siracusa 3
  20. Cavese 2

Prossimo turno Serie C girone C, 7ª Giornata

Domenica 28 settembre

Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23

Ore 15.00
Benevento-Trapani
Casarano-Salernitana
Crotone-Casertana

Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania
Latina-Altamura
Siracusa-Cosenza

Ore 20.30
Monopoli-Cavese
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia

Ultimi approfondimenti di Sport