Crotone, profumo di alta classifica! Colpo a Bergamo: gli Squali vincono 1-2 e agganciano il Catania | CLASSIFICA

Il Crotone sente il profumo dell’alta classifica. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato, la formazione calabrese ha collezionato solo risultati utili, ben 5 di fila, 2 pareggi e 3 vittorie, l’ultima delle quali ottenuta questa sera. Colpo in trasferta per il Crotone che, allo Stadio Comunale Caravaggio di Bergamo, ha superato 1-2 l’Atalanta U23. Succede tutto nei 20 minuti finali di gara: Zunno apre le marcature al 70′, Berto pareggia i conti 8 minuti dopo, capitan Gomez firma l’1-2 all’87’ regalando 3 punti importanti ai rossoblu.

I calabresi salgono a quota 11 e agganciano il Catania al 3° posto, fermato sull’1-1 dal Trapani. Terza piazza affollata con Casarano e Monopoli, anch’esse a quota 11, alle spalle di Salernitana e Benevento.

Risultati 6ª Giornata Serie C Girone C

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30

Cavese-Latina 0-2

Cosenza-Giugliano 4-1

Foggia-Casertana 1-1

Salernitana-Audace Cerignola 2-3

Siracusa-Potenza 2-1

Sorrento-Casarano 3-3

Ore 20.30

Trapani-Catania 1-1

Ore 20.45

Atalanta U23-Crotone 1-2

Monopoli-Altamura 1-1

Picerno-Benevento 2-2

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 15 Benevento 13 Catania 11 Casarano 11 Monopoli 11 Cosenza 9 Audace Cerignola 9 Casertana 8 Crotone 8 Potenza 8 Latina 7 Picerno 6 Altamura 6 Foggia 6 Giugliano 5 Trapani 4 (-8) Atalanta U23 4 Sorrento 3 Siracusa 3 Cavese 2

Prossimo turno Serie C girone C, 7ª Giornata

Domenica 28 settembre

Ore 12.30

Potenza-Atalanta U23

Ore 15.00

Benevento-Trapani

Casarano-Salernitana

Crotone-Casertana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Catania

Latina-Altamura

Siracusa-Cosenza

Ore 20.30

Monopoli-Cavese

Giugliano-Sorrento

Picerno-Foggia