Crotone, profumo di alta classifica! Colpo a Bergamo: gli Squali vincono 1-2 e agganciano il Catania | CLASSIFICA

Il Crotone sente il profumo dell’alta classifica. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato, la formazione calabrese ha collezionato solo risultati utili, ben 5 di fila, 2 pareggi e 3 vittorie, l’ultima delle quali ottenuta questa sera. Colpo in trasferta per il Crotone che, allo Stadio Comunale Caravaggio di Bergamo, ha superato 1-2 l’Atalanta U23. Succede tutto nei 20 minuti finali di gara: Zunno apre le marcature al 70′, Berto pareggia i conti 8 minuti dopo, capitan Gomez firma l’1-2 all’87’ regalando 3 punti importanti ai rossoblu.
I calabresi salgono a quota 11 e agganciano il Catania al 3° posto, fermato sull’1-1 dal Trapani. Terza piazza affollata con Casarano e Monopoli, anch’esse a quota 11, alle spalle di Salernitana e Benevento.
Risultati 6ª Giornata Serie C Girone C
Mercoledì 24 settembre
Ore 18.30
Cavese-Latina 0-2
Cosenza-Giugliano 4-1
Foggia-Casertana 1-1
Salernitana-Audace Cerignola 2-3
Siracusa-Potenza 2-1
Sorrento-Casarano 3-3
Ore 20.30
Trapani-Catania 1-1
Ore 20.45
Atalanta U23-Crotone 1-2
Monopoli-Altamura 1-1
Picerno-Benevento 2-2
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 15
- Benevento 13
- Catania 11
- Casarano 11
- Monopoli 11
- Cosenza 9
- Audace Cerignola 9
- Casertana 8
- Crotone 8
- Potenza 8
- Latina 7
- Picerno 6
- Altamura 6
- Foggia 6
- Giugliano 5
- Trapani 4 (-8)
- Atalanta U23 4
- Sorrento 3
- Siracusa 3
- Cavese 2
Prossimo turno Serie C girone C, 7ª Giornata
Domenica 28 settembre
Ore 12.30
Potenza-Atalanta U23
Ore 15.00
Benevento-Trapani
Casarano-Salernitana
Crotone-Casertana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Catania
Latina-Altamura
Siracusa-Cosenza
Ore 20.30
Monopoli-Cavese
Giugliano-Sorrento
Picerno-Foggia