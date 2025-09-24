Pari, gol ed emozioni: Trapani e Catania infiammano il mercoledì sera di Serie C | CLASSIFICA

Turno infrasettimanale di Serie C, valido per la 6ª Giornata di campionato. Big match tutto siciliano fra Trapani e Catania, due delle squadre più forti e accreditate del girone. Etnei vogliosi di tornare a correre dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare, granata che, senza penalizzazione, sarebbero nelle zone nobili della classifica. Un derby fra due squadre gemellate, seppur senza i tifosi del Catania al seguito (vietata la vendita dei biglietti per questioni di ordine pubblico), ma acceso e divertente con occasioni da ambo le parti.

Primo tempo scoppiettante con occasioni da ambo le parti. Inizia meglio il Trapani con Canotto che impegna Dini al 10′, poco dopo pericoloso anche Fischnaller. Al 16′ punizione dal limite per Cicerelli neutralizzato da Galeotti. Nel finale di tempo il Catania sfiora il gol con Lunetta e in altre 2 occasioni, ma il primo tempo finisce 0-0.

Nella ripresa è il Trapani a sbloccare la gara: al 53′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fischnaller devia in rete di testa per l’1-0. Al 58′ Canotto sfiora il raddoppio con un diagonale preciso. Al 68′ Lunetta firma l’1-1 con una girata di destro in area. Finale parecchio acceso con diverse revisioni video, nessuna delle quali decisiva ai fini del punteggio. La gara finisce 1-1: il Catania tiene il passo di Salernitana (sconfitta dal Cerignola) e Benevento (fermato sul 2-2 dal Picerno), il Trapani sale a quota 4 punti all’ultimo posto Playout e sarebbe 3° a 12 punti senza penalizzazione.

Risultati 6ª Giornata Serie C Girone C

Mercoledì 24 settembre

Ore 18.30

Cavese-Latina 0-2

Cosenza-Giugliano 4-1

Foggia-Casertana 1-1

Salernitana-Audace Cerignola 2-3

Siracusa-Potenza 2-1

Sorrento-Casarano 3-3

Ore 20.30

Trapani-Catania 1-1

Ore 20.45

Atalanta U23-Crotone 1-2

Monopoli-Altamura 1-1

Picerno-Benevento 2-2

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 15 Benevento 13 Catania 11 Casarano 11 Monopoli 11 Cosenza 9 Audace Cerignola 9 Casertana 8 Crotone 8 Potenza 8 Latina 7 Picerno 6 Altamura 6 Foggia 6 Giugliano 5 Trapani 4 (-8) Atalanta U23 4 Sorrento 3 Siracusa 3 Cavese 2

Prossimo turno Serie C girone C, 7ª Giornata

Domenica 28 settembre

Ore 12.30

Potenza-Atalanta U23

Ore 15.00

Benevento-Trapani

Casarano-Salernitana

Crotone-Casertana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Catania

Latina-Altamura

Siracusa-Cosenza

Ore 20.30

Monopoli-Cavese

Giugliano-Sorrento

Picerno-Foggia