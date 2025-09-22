“Così non funziona”: il Presidente della Terza Municipalità Cacciotto accusa Messina Servizi di silenzi e disservizi

“In questi giorni, come avete avuto modo di notare, insieme all’ Amministrazione Comunale, alla Polizia Municipale ed alla Messina Servizi Bene Comune, siamo stati in diversi Villaggi, da Camaro San Paolo a Bisconte, da Santo a Camaro Superiore etc. per la questione “discariche”. Un male assoluto quello delle discariche che va combattuto ricordando a tutti che si tratta di un reato e che le pene sono severe” è quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto che denuncia pubblicamente il disservizio di Messina Servizi Bene Comune in alcune zone della città.

“Tuttavia, accanto alle discariche ci sono altri servizi che però, mio malgrado, la Messina Servizi Bene Comune, fa finta di ignorare o peggio ancora ignora le richieste di intervento senza neppure degnarsi di dare un briciolo di risposta. Così non funziona.

1) disservizio nella raccolta porta a porta (ho chiesto informazioni sul perché in tante zone in queste settimane non si raccoglie normalmente e la risposta è inesistente);

2) spazzamento: da circa 1 mese ho chiesto il piano di spazzamento perché in molti quartieri non c’è spazzamento e la risposta è inesistente;

3) ho chiesto informazioni sui contenitori delle deiezioni canine e la risposta è stata inesistente;

4) ho chiesto interventi sulla piazzetta Palmara e la risposta è stata inesistente;

5) ho chiesto interventi su Foresta Me di Villaggio Aldisio e la risposta è stata inesistente.

6) ho chiesto notizie sul perché si fosse proceduto all’ abbattimento di alberi nella Terza Municipalità e la risposta inesistente.

7) sono stati chiesti interventi di derattizzazione e la risposta inesistente.” sottolinea Cacciotto.

“In diverse occasioni il Dipartimento competente ha invitato la Messina Servizi a rispondere ed intervenire ma la risposta della stessa Messina Servizi inesistente nonostante il Dipartimento abbia il compito di controllare l’azienda. Insomma così non funziona certamente perché ripeto non ci sono solo le discariche. Una situazione veramente singolare dove un azienda praticamente non risponde a quasi nessuno neanche fosse una società privata e non una partecipata comunale. La sinergia istituzionale non è uno slogan ma qualcosa che con i fatti si costruisce giornalmente. Invito il Sindaco, per l’ennesima volta, a verificare il lavoro ed i riscontri della Messina Servizi Bene Comune e non solo” conclude il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.