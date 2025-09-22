Coglitore risponde a Cacciotto: “massimo sforzo di Messina Servizi per contrastare le discariche abusive”

“Mi meravigliano molto le parole del Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, che arrivano proprio nel momento in cui MessinaServizi sta mettendo in campo il massimo sforzo per contrastare le discariche abusive che, come ben sappiamo, si formano sempre negli stessi luoghi e – verosimilmente – ad opera degli stessi incivili”. A dichiararlo è il Consigliere della Terza Circoscrizione di Sud Chiama Nord, Giuseppe Coglitore, rispondendo alle critiche sollevate dal Presidente Cacciotto.

“Di quali disservizi stiamo parlando?”

“Ma di quali disservizi stiamo parlando? Quello che stupisce poi è che il presidente evidenzi tutte queste cose proprio adesso che ci era sembrato che vi fosse una ritrovata sinergia operativa tra MessinaServizi e la Terza Municipalità. Il Presidente Cacciotto ha avuto modo di constatare personalmente, anche in mia presenza, che ciò che viene definito da lui impropriamente ‘disservizio’ è in realtà riconducibile, nella maggior parte dei casi, a gravi comportamenti di inciviltà da parte di alcuni cittadini. Parlare oggi di mancanza di informazioni appare quindi quantomeno pretestuoso, considerando che la presenza sia degli assessori comunali che della Presidente di MessinaServizi non è mai mancata all’interno delle commissioni e del consiglio della Terza Municipalità. Proprio in quei contesti, la società partecipata ha evidenziato più volte, con la massima trasparenza, le difficoltà operative legate – ad esempio – all’acquisto delle cassette per le deiezioni canine. Come già spiegato, questi interventi sono soggetti alle tempistiche delle procedure previste dal Codice degli Appalti, che purtroppo non sempre coincidono con l’urgenza delle segnalazioni che ci arrivano dal territorio”, rimarca Coglitore.

Alberi

“Per quanto riguarda gli alberi, l’ amministrazione comunale e la Messinaservizi hanno convocato ben due conferenze stampa, alle quali avrebbe potuto partecipare lo stesso presidente e durante le quali sono state spiegate nel dettaglio le motivazioni tecniche che hanno portato alla decisione di procedere con alcuni abbattimenti, sempre e soltanto per ragioni legate alla sicurezza e all’incolumità pubblica, che ricordiamo essere argomento anche a cuore di noi esponenti delle circoscrizioni. Per questo – conclude Coglitore – invito il Presidente Cacciotto a riportare il dibattito su un piano costruttivo, abbandonando polemiche sterili e prendendo invece posizione chiara contro gli atti di inciviltà che sono la vera causa dei problemi. Solo con collaborazione e senso di responsabilità possiamo davvero offrire risposte concrete ai cittadini e tutelare il nostro territorio”.