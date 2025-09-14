Cosenza-Catania, Toscano deluso: “siamo stati molli, dobbiamo capire che c’è da lottare”

“L’avevo detto che sarebbe stata una partita insidiosa, per l’ambiente e per la squadra che ci teneva a fare una prestazione gagliarda“. È un Toscano comprensibilmente deluso quello che si è espresso ai microfoni di “Telecolor” al termine di Cosenza-Catania. Netto e senza alibi il 4-1 subito dagli etnei,

Il tecnico del Catania, Mimmo Toscano, ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor commenta a caldo la pesante sconfitta subita a Cosenza. “Siamo stati molto molli, soprattutto nei duelli, con poca convinzione e determinazione – spiega il mister -. Poi nel momento in cui avremmo potuto rimettere in piedi la gara, commetti un altro errore, becchi il 3-1 e finisce tutto. Potevamo fare di più, adesso queste gare devono farci tornare coi piedi per terra, noi e tutti in generale. Dobbiamo capire che in questo campionato molto insidioso chi sarà più equilibrato e unito supererà le difficoltà“.

“A centrocampo il dato positivo è il rientro di Di Tacchio, ha sostanza e personalità. Ma in generale però i giocatori sono stati tutti al di sotto del loro potenziale rendimento. E’ stata una mollezza di testa, si doveva reagire subito. Il campo non era bello e c’era caldo, ma questi erano impedimenti anche per loro. Adesso questa brutta sconfitta ci aiuterà a comprendere che c’è da lottare e sudare“, ha concluso.