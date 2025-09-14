Toscano, il cuore gioca un brutto tiro: il Cosenza non perdona, Catania ko 4-1 | CLASSIFICA

Lo aveva detto in conferenza stampa mister Toscano che la categoria la conosce bene: “alla crisi del Cosenza non ci credo“. E non si tratta di ‘negazionismo’, perchè il Cosenza vive di una contestazione che dura dalla passata stagione, con il presidente Guarascio isolato da stampa e tifosi e le scorie di una retrocessione che ancora si fanno sentire. Toscano si riferiva alle qualità di un Cosenza che viene dalla categoria superiore, che ha giocatori di buon livello e che già nelle prime gare, pur senza vittorie, aveva dimostrato di poter essere una squadra ostica.

Il ritorno in Calabria per il mister di Cardeto (Reggio Calabria), ex calciatore di Cosenza e Rende, nonchè allenatore di entrambe, è amaro. Il suo Catania, capolista in queste prime giornate con 11 reti fatte e 0 subite, vede crollare la sua imbattibilità dopo 307 minuti, subisce 4 gol e incamera la prima sconfitta stagionale. Il tutto, in un clima surreale di un “Marulla” semivuoto e un manto erboso ampiamente rivedibile.

Cosenza-Catania 4-1: il racconto del match

Partita bruttina, soprattutto nelle fasi iniziali con i due portieri spettatori non paganti e pochissimi guizzi. Ne soffre il Catania, più abituato ad avere palla tra i piedi e controllo della gara; ne beneficia il Cosenza che soffre poco e prova a ripartire, mantenendo il pallino del gioco. Una superiorità premiata dal gol del vantaggio.

Ricciardi colpisce il palo sottomisura, poi corregge in rete: l’intervento di Di Gennaro è ben oltre la linea di porta, l’arbitro inizialmente non convalida nonostante l’esultanza dei calciatori calabresi, l’FVS fa chiarezza e assegna la decisione corretta. Nella ripresa arriva il raddoppio dei ‘Lupi’: Florenzi riceve al limite dell’area e sorprende Dini, incerto a rispondere alla conclusione da fuori che lo coglie in controtempo.

Al 69′ Lunetta, appena mandato in campo dalla panchina, chiude un’azione in verticale con un tocco sotto che accorcia le distanze. Al 77′ gol pazzesco di Kuan che chiude i conti: sgroppata da centrocampo che taglia in due la retroguardia del Catania, tocco sotto a superare Dini e appoggio facile facile sulla linea di porta dopo una corsa da centometrista. Nel finale, con il Catania sbilanciatissimo, il Cosenza cala il poker in contropiede con Langella.

Tre punti pesanti per il Cosenza che potrebbe aver trovato la scossa emotiva della quale aveva bisogno. Doccia fredda per il Catania che, nonostante le grandi ambizioni e una squadra costruita per la promozione, ritorna per un weekend con i piedi per terra dopo un ottimo inizio di stagione.

Risultati 4ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Potenza-Crotone 3-3

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

Foggia-Latina 1-1

Sabato 13 settembre

Siracusa-Benevento 0-3

Picerno-Casarano 1-2

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23-Altamura 0-0

Cosenza-Catania 4-1

Ore 17:30

Trapani-Casertana

Ore 20:30

Salernitana-Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese-Giugliano

Classifica Serie C Girone C

Catania 9 Benevento 9 Monopoli 7 Casarano 7 Casertana 6* Salernitana 6** Crotone 5 Potenza 5 Audace Cerignola 5 Cosenza 5 Picerno 5 Latina 4 Giugliano 4* Altamura 4 Atalanta U23 4* Foggia 4 Cavese 1* Sorrento 1* Siracusa 0 Trapani -1 (-7)*

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

Calendario 5ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 20 settembre

Ore 17:30

Audace Cerignola-Foggia

Casertana-Cosenza

Catania-Sorrento

Crotone-Siracusa

Latina-Monopoli

Domenica 21 settembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani

Casarano-Cavese

Ore 17:00

Benevento-Atalanta U23

Ore 17:30

Giugliano-Salternitana

Potenza-Picerno