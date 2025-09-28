Cittanova, Fdi sul video del sindaco: “scene raccapriccianti, si dimetta”

Cittanova, Fdi: "i video che circolano sui social in queste ore ripropongono delle scene raccapriccianti di un Sindaco che reagisce facilmente in modo ingiustificabile"

antico

“I video che circolano sui social in queste ore ripropongono delle scene raccapriccianti di un Sindaco che reagisce facilmente in modo irragionevole e ingiustificabile. Gesti che non appartengono a chi riveste una funzione pubblica e che, al contrario, finiscono per alimentare quel clima di scontro che il suo stesso gruppo sostiene di voler attenuare. Noi del Circolo Fratelli d’Italia di Cittanova – c’è scritto in una nota – non possiamo accettare che da carnefice ci si travesta in vittima. In questi mesi abbiamo subito attacchi verbali, revoche arbitrarie dei nostri consiglieri, offese e minacce. Per questo, pur non sorprendendoci, condanniamo con fermezza l’esplosione di aggressività vista in queste ore”.

“La coalizione del sindaco è snaturata”

“Respingiamo con decisione l’accusa che l’opposizione non abbia argomenti politici e si rifugi nelle questioni personali. La stessa arriva dalla coalizione “Uniamo Cittanova” ormai snaturata, rimasta al lumicino e diventata subalterna al gruppo “A Testa Alta”. Proprio il coordinatore di quest’ultimo, in un recente video, si era permesso di parlare di etica e opportunità: oggi, di fronte ad un episodio così grave, dimentica non solo l’etica e l’opportunità ma persino la morale. Eppure continua a sostenere e mantenere in vita un’amministrazione ormai esausta. Quando si raggiunge la violenza, significa che il percorso politico e amministrativo è arrivato al capolinea”, rimarca la nota.

“Il clima avvelenato non lo abbiamo creato noi”

“Le nostre battaglie sono state pubbliche, trasparenti, fondate su temi concreti: basti ricordare la clamorosa assenza del Sindaco al consiglio aperto sulla gestione fallimentare dei lavori della villa comunale. Il clima avvelenato non lo abbiamo creato noi: è il frutto di mesi di arroganza istituzionale, di sordità verso una parte dei cittadini e dei loro rappresentanti. Non sono queste le immagini che vorremmo vedere circolare sul nostro paese e non sono queste le scene che possono restituire dignità alla politica locale. Un Sindaco deve garantire equilibrio, trasparenza, capacità di ascolto, spirito di mediazione, autorevolezza morale. Purtroppo, i fatti dimostrano che queste qualità mancano. Il primo cittadino, in questo caso anche avvocato, dovrebbe essere da esempio e difendersi con gli strumenti che la legge gli consente, non con la violenza”, evidenzia la nota.

“Mai attacchi personali da parte nostra”

“Noi non facciamo, né faremo mai, attacchi personali o agli affetti del Sindaco: non ci appartiene e non ci interessa ma non possiamo tacere di fronte all’ennesimo tentativo di mascherare con un vittimismo di facciata l’assenza di chiarezza sulla propria posizione, ancora oggi avvolta da ambiguità e sotterfugi. Per questo, con tono pacato ma con assoluta fermezza, riteniamo che il primo cittadino debba trarre le conseguenze di questa vicenda e delle tante altre che ne hanno segnato il percorso: si dimetta. Cittanova merita una guida all’altezza, che sappia unire invece che dividere, amministrare con serietà invece che alimentare tensioni. È questa la nostra linea ed è questa la voce dei cittadini che abbiamo il dovere di rappresentare”, conclude la nota.

Ultimi approfondimenti di Attualità